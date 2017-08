La bombolla de les sèries, en expansió

De l’edat d’or de les sèries a la peak TV, el concepte que es fa servir per a l’allau de produccions de ficció. El va encunyar el 2015 John Landgraf, conseller delegat de la cadena FX, per referir-se al nombre incessant d’estrenes, una tendència que no dona senyals de cansament. Segons va revelar Landgraf a l’última trobada de l’Associació de Crítics de Televisió (TCA, per les seves sigles en anglès), des del gener fins a l’agost de 2017 s’han emès 342 sèries, 17 més que l’any passat en el mateix període.

L’increment del nombre produccions ve motivat en bona mesura per l’aparició de serveis de streaming com Netflix, Amazon i Hulu. Al llarg de l’any, aquestes plataformes han sigut responsables fins ara de 62 sèries, enfront de les 51 de l’any passat per les mateixes dates. Segons Landgraf aquesta xifra encara ha d’augmentar, ja que les plataformes digitals han anunciat 79 sèries que encara s’han d’estrenar.

Un estudi de la cadena FX mostra que el 2016 el mercat va veure l’aparició d’un total de 455 sèries. 93 havien sigut produïdes per plataformes online, 145 per cadenes en obert i 217 per cadenes per cable. Tot i que l’aportació dels canals per streaming pugui semblar poc important, la comparativa no deixa lloc a dubte: un increment de 47 sèries de l’any 2015 al 2016. En canvi, els seus competidors mantenen una xifres semblants any rere any.

La tendència a l’expansió no dona senyals de remissió i segons els experts el mercat seguirà atomatitzant-se en els pròxims anys amb l’entrada de nous actors. Un dels que pot tenir més impacte és Apple, que ha fitxat Zack Van Amburg i Jamie Erlicht, antics presidents de Sony Pictures Television, per encarregar-se de la programació audiovisual del gegant tecnològic. A ells s’hi ha sumat Matt Cherniss, exdirector general de WGN America, que supervisarà el desenvolupament de continguts originals. Per a Landgraf l’arribada de la companyia al sector de les sèries avivarà una “lluita titànica pel talent”. “Estem presenciant una batalla èpica pel control de l’atenció de l’espectador. Qui controla l’atenció, controla els ingressos”, va explicar. La bombolla de les sèries ha deixat cadàvers en el camí: A&E i WGN America han anunciat que no produiran més ficcions originals.

El deute de les plataformes

El flux constant de notícies sobre nous projectes deixa soterrada una de les qüestions més polèmiques de la producció de continguts originals per part de les plataformes online. Netflix n’és un bon exemple. Les seves xifres de subscriptors -104 milions a tot el món- conviuen amb una de molt menys optimista, la del deute acumulat. Segons Los Angeles Times, la plataforma té actualment un deute acumulat a llarg termini de 20.540 milions de dòlars, que inclou la xifra que han de pagar pels drets d’emissió de part del seu contingut. Tot i així, l’estratègia de la companyia és continuar treballant en nous projectes per guanyar la partida a Amazon i Hulu -les seves competidores en expansió- i confiar que les sèries els ajudaran a captar més subscriptors, una de les seves principals fonts d’ingressos.

Cancel·lacions en cadena

Malgrat la fe en les seves produccions, el cert és que el 2017 ha sigut l’any de les cancel·lacions per a Netflix, un moviment que fins ara havia evitat. Dues de les baixes més significatives han sigut Get down, del director Baz Luhrmann, i Sense8, de les germanes Wachowski. Els dos projectes eren a les primeres posicions dels més cars: 120 milions de dòlars per temporada la primera i 108 la segona. També han caigut del seu catàleg Gypsy, Girlboss i Bloodline. Ted Sarandos, responsable de continguts de la plataforma, prefereix veure el got mig ple i assegura que encara que sembli el contrari, el 93% de les seves sèries originals han sigut renovades.