La caiguda de WhatsApp a tot el món i l'oxigen del PNB a Rajoy, entre les claus del dia

1.

El PNB dona oxigen a Rajoy amb un pacte per als pressupostos. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, presumeix de política social i compromís amb les autonomies.

2.

Què és la quota basca i per què és tan important per al PNB? El concert econòmic basc fixa una aportació anual d'Euskadi a l'Estat per la despesa de les competències no transferides, que provocava discrepàncies des del 2007.

3.

El cara a cara més dur i virulent. Macron acorrala una Le Pen en tot moment a l'ofensiva. Les enquestes donen com a guanyador al candidat d'En Marxa!

4.

El Castor podria haver provocat un terratrèmol de 6,8 graus. Els experts del MIT i Harvard certifiquen que el magatzem de gas va causar els sismes. L'Estat no tornarà a obrir-lo però dona allargs al desmantellament.

5.

WhatsApp cau a tot el món. L'aplicació deixa de funcionar a última hora de la tarda i provoca la mofa a les xarxes socials.