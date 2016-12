Aconsegueix amb l’ARA el calendari solidari ‘Música per la diabetis infantil 2017’

Del 24 de desembre al 15 de gener, l’ARA ofereix als seus lectors el calendari solidari ‘Música per la diabetis infantil 2017’, una iniciativa per recaptar fons a favor de la recerca de la diabetis infantil, o diabetis tipus 1, del Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil (CIDI) de l’ Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Cada mes del calendari mostra, amb un toc d’humor, el dia a dia dels nens amb diabetis tipus 1 a través de situacions com la necessitat de calcular els hidrats de carboni que consumeixen en cada àpat o els controls de glucèmia abans i després de menjar. ‘Música per la diabetis infantil 2017’, un projecte dut a terme gràcies a la col·laboració de fotògrafs i músics de l’escena catalana com Andrea Motis i Joan Chamorro, Animal, Blaumut, Cris Juanico, Els Pets, Enric Verdaguer i Lax'n'Busto, entre d’altres.

Hi han participat un total de 13 artistes i grups de música, 8 fotògrafs i 10 nens i joves d’1 a 18 anys amb diabetis tipus 1, pacients de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i les seves famílies. A més, cada grup ha dedicat una cançó a un mes del calendari. Els temes es podran escoltar gratuïtament en el mòbil mitjançant un codi QR.

Fins al 15 de gener el podràs aconseguir al teu quiosc, amb l’ARA, per 5 €.