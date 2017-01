Les campanades de TV3 lideren l'últim dia del 2016

Els catalans van optar majoritàriament per TV3 per dir adeu al 2016. Les campanades de la televisió pública van ser l'emissió més vista de l'últim dia de l'any, amb 701.000 espectadors i un 31,8% de quota de pantalla, clarament per davant de La 1, segona opció a Catalunya en el moment del canvi d'any amb 471.000 seguidors i un 21,6% de 'share'. Antena 3 (259.000 i 12%), Telecinco (209.000 i 9,8%), Cuatro (107.000 i 5%), La Sexta (74.000 i 3,4%) i 8TV (53.000 i 2,4%) van ocupar els següents llocs del rànquing. A les 00.00 h, TV3 tenia 842.000 espectadors i una quota del 37,2%.

Teledependència per Cap d'AnyPer a la televisió pública catalana aquestes xifres suposen una millora respecte a l'inici del 2016, en què les campanades van tenir 669.000 seguidors i un 29,8%. Els quatre anys anteriors, però, les xifres havien estat més elevades: el 31 de desembre del 2011, les campanades havien tingut 761.000 espectadors i un 31,1% de 'share', un any més tard els números van créixer fins a 781.000 persones i un 32,1%, i el 2013 van assolir el màxim històric, amb 937.000 teleespectadors i un 38,7% de quota de pantalla. Finalment, el 2014 s'havien situat en registres molt semblants als d'aquest any, amb 707.000 seguidors i un 30,6% de quota.

Tot i imposar-se durant les campanades, TV3 no va aconseguir dominar la nit de Cap d'Any i només es va imposar entre les 23.15 h i les 00.15 h. La resta de la nit va caure a mans de La 1, que amb el seu especial 'Feliz 2017' va reunir 332.000 espectadors i va fer un 19,3% de quota de pantalla. Aquest és el registre mitjà d'un programa que va durar gairebé 5 hores (des de les 11.00 h fins a prop de les 04.00 h) i que va superar en tot moment el 'Playcracks' de TV3, malgrat que aquest programa, més curt, va tenir xifres mitjanes més elevades: 374.000 espectadors i un 19,6% abans de les 00.00 h, i 397.000 i un 20,3% després de la mitjanit.

Amb tot, TV3 va ser la cadena més vista l'últim dia de l'any, amb un 11,3% de quota mitjana i dues dècimes d'avantatge sobre La 1, i això li va permetre assegurar-se per la mínima el lideratge global del 2016.