El canal AMC crea Selekt, el seu propi servei de 'streaming'

El sector audiovisual es prepara per a l’arribada d’una nova plataforma de streaming. La cadena AMC, responsable d’èxits com Breaking bad, Mad men o The walking dead,llançarà pròximament al mercat espanyol Selekt, el seu propi servei de continguts sota demanada, segons ha avançat El Español. Al marge de sèries i televisió, la nova plataforma també oferirà 17 canals televisius amb programes, documentals i altres continguts que actualment AMC produeix per a Espanya i Portugal. Entre els canals que hi haurà inclosos hi ha Sundance TV, Canal Hollywood, XTRM o Canal Cocina.

Selekt, però, no es podrà contractar de manera lliure i individual, com sí que es pot fer amb Netflix o HBO. El servei només es podrà aconseguir amb alguns dels paquets de Movistar, Orange o Vodafone. La plataforma -que es podrà veure a través de televisió, mòbil, tauletes i ordinador- oferirà contingut en 4K.