El censurador censurat (o 'el suyo beneficio político')

El lector inadvertit podria pensar que aquesta setmana s'ha celebrat –no sé si el verb és el més adequat– una moció de censura. I que l'agent censor era Podem, mentre que l'agent censurat era Rajoy. Cras error! Els diaris de la dretíssima acudeixen al rescat per esmenar aital equivocació. I, així, titulen “Rajoy converteix la moció en una dura censura a Iglesias” ('Abc') i “Censura a Iglesias” ('La Razón'). A aquest últim diari el joc de paraules –'quien lo dice lo es, el mundo al revés'– li fa tanta gràcia que reutilitza la gracieta per al títol de l'editorial: “Moció de Rajoy a Iglesias”.

Mentrestant, 'El País' s'havia de debatre entre la seva habitual podemofòbia o criticar el PP, per allò de reivindicar-se com el diari de les esquerres. Optava per nedar i guardar la roba amb un titular rebuscat: “Rajoy entra al duel de protagonisme amb Iglesias”. Què havia de fer, se suposa? ¿Enviar un plasma, amb un vídeo gravat? Un lacai, a fer la defensa en nom seu? De cap manera. Perquè això ens hauria evitar veure Rajoy 'the Censurator' atacar sense pietat Pablo Iglesias per deixar-lo desarmat amb les seves grans veritats, com la ja cèlebre: "Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político". Ni l'altre gran Mariano espanyol –l'Ozores– ho hauria dit millor.

De fet, l'únic titular favorable a Podem a les portades d'aquest dimecres és el d''El Punt Avui', amb el lacònic “Iglesias incomoda Rajoy”. Ni tan sols 'El Periódico' –situat a l'esquerra però més afí als socialistes– s'hi suma i opta per “Iglesias xoca amb la muralla de Rajoy”.

Podem va decidir tirar endavant aquesta moció de censura sabent que no prosperaria. I comptant amb l'hostilitat dels grans mitjans generalistes. ¿És una nova prova sobre com la nova política s'ha independitzat del paradigma clàssic de la comunicació?