Els comuns avalaran el referèndum però no el consideraran vinculant, i quatre claus més del dia

1.

Els comuns avalaran el referèndum però no el consideraran vinculant. Catalunya en Comú validarà la via unilateral com "un acte de protesta" i de "mobilització".

2.

Catalá encarrega a Maza el relleu pactat de Manuel Moix. El ministre de Justícia no va saber fins dilluns que el fiscal d'Anticorrupció té una empresa a Panamà.

3.

Objectiu: 'tocar' el Sol. L’estiu del 2018 la NASA enviarà la sonda Parker, a una velocitat

de 200 km per segon, a explorar per primer cop l’astre rei.

4.

Trump s’inclina per sortir de l’Acord de París. La seva decisió, si es confirma, aïllarà el seu país i serà un cop per a la lluita contra el canvi climàtic.

5.

El Primavera Sound ja camina entre multituds. Unes 20.000 persones assisteixen als concerts gratuïts al Parc del Fòrum. Els 10 imprescindibles del Primavera Sound.