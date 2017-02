Les bases donen tot el poder a Pablo Iglesias i quatre claus més del dia

1.

Congressos polítics. Les bases donen tot el poder a Pablo Iglesias. El líder de Podem deixa en l'aire el futur d'Errejón; la seva cap de gabinet, Irene Montero, situa el paper del número dos al nivell de Bescansa i Monedero, que no formen part de la direcció // Rajoy: "La secessió és una amputació terrible i dolorosa que cap cirurgià podria salvar". El president espanyol fa un exercici d'autoafirmació amb una gran bandera com a teló de fons.

2.

Últim intent per reparar les víctimes del franquisme. ERC porta al Congrés una reforma completa de la llei, que defensarà per a una Catalunya independent.

3.

'L’homosexualitat com a error: xerrada per a menors de 35 anys'. Crònica sobre la conferència de l'escriptor francès catòlic i gai Philippe Ariño a la parròquia de Santa Anna, on va defensar la seva tesi a favor de la castedat.

4.

El Brexit aboca a la incertesa els europeus residents al Regne Unit. Els 3,1 milions de ciutadans de la UE afectats per la decisió d’abandonar el club europeu s’organitzen.

5.

Adele i David Bowie arrasen a la 59na edició dels Grammy. Els britànics s'emporten tots els premis als quals aspiraven, un total de cinc per cap, en una cerimònia emotiva i amb fortes crítiques a les polítiques del president dels EUA, Donald Trump.