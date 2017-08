Vaga total i indefinida al Prat i quatre claus més del dia

1.

Els vigilants del Prat rebutgen la proposta de mediació del Govern i mantenen la vaga. L'Estat accelera el procés per tirar endavant el laude arbitral forçós, que tindrà un caràcter vinculant per a les parts .

2.

Els intel·lectuals espanyols donen l'esquena a l'1-O. Els pensadors de l’Estat que han explicitat el suport al referèndum es poden comptar amb els dits d’una mà .

3.

Una nit d’estiu convertida en malson. El Barça cau contra el Madrid per 1-3 en un partit en què l’equip de Valverde s’enfonsa en defensa i no demostra cap capacitat per controlar el joc.

4.

Els veïns mesuren els sorolls per desmentir amb dades l’administració. Ciutadans de la plaça del Sol participen en un projecte europeu per saber la contaminació acústica que pateixen.

5.

Michael Howard: "La majoria de gent continuaria treballant tot i rebre una renda bàsica universal". Entrevista al professor de filosofia a la Universitat de Maine i expert en la renda bàsica universal.