El cost del Castor es va multiplicar per tres, i quatre claus més del dia

1.

El cost del Castor es va multiplicar per tres. Un informe del ministeri d’Indústria diu que es va fer una “autoadjudicació” de l’obra a l’empresa de Florentino.

2.

Nova jornada de vaga al metro de Barcelona. Els sindicats han convocat aturades parcials de 7.00 h a 9.00 h, de 16.00 h a 18.00 h i de 20.30 h a 22.30 h.

3.

L’acord PP-PNB té un sobrecost elèctric de 200 milions d'euros per a Catalunya. El Govern demana al ministre un canvi de tarifa per evitar “el greuge” per a les empreses catalanes.

4.

Qui serà el nou primer ministre a França? Emmanuel Macron comença a construir el seu govern però qui serà la seva mà dreta és una incògnita que encara no ha desvelat.

5.

Un Barça efectiu però en mans de tercers. L’equip de Luis Enrique, amb una defensa plena de cares noves, goleja el Las Palmas (1-4) però no rep cap favor del Sevilla, derrotat pel Madrid (4-1).