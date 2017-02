El sobiranisme supera la primera prova cap al referèndum i quatre claus més del dia

1.

El sobiranisme supera la primera prova cap al referèndum. Milers de persones escorten Mas, Ortega, i Rigau, que defensen que el 9-N va ser possible pels voluntaris.

Israel legalitza les colònies ‘salvatges’ de Cisjordània. El Parlament israelià aprova la polèmica llei de regularització de colònies no autoritzades per les autoritats del país a Cisjordània.

Les patronals Foment i Cecot signen la pau després d'un any en guerra. Les dues organitzacions arriben a un confús pacte amb l'objectiu de preservar la unitat empresarial.

Un viatge als sorprenents orígens del teatre. ‘L’escena antiga’ inclou deu textos grecoromans reveladors.

Menjar sense gluten: intolerància o moda? Cada vegada més persones opten per eliminar aquest aliment de la seva dieta, tot i no ser diagnosticades com a celíaques o intolerants.