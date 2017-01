Els barcelonins s'empobreixen i quatre claus més del dia

1.

Els barcelonins s'empobreixen. La classe baixa es duplica i la població amb ingressos mitjans passa de gairebé un 60% el 2007 a un 44% el 2015. Les desigualtats entre els barris de Barcelona, en cinc mapes.

2.

El PDECat assumeix un futur sense Puigdemont. Pascal reclama aturar el debat de noms després que el president confirmi a la direcció que no serà candidat.

3.

Mor Zygmunt Bauman, pensador de la modernitat líquida. El sociòleg i intel·lectual polonès, de 91 anys, deixa una obra prolífica i molt influent. 10 reflexions de Zygmunt Bauman.

4.

Trump nomena el seu gendre com a assessor presidencial. Comença el compte enrere per a la presidència de Donald Trump. Meryl Streep posa Donald Trump al seu lloc.

5.

El Barça planta la FIFA. El motiu que dona el club per no assistir a la gala de Zuric és que s'ha de prioritzar la preparació per al partit de Copa contra l'Athletic: la decisió ha estat dels jugadors.