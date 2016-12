Els ciutadans entrevistaran Puigdemont a TV3 el 22 de gener

TV3 prepara una entrevista al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en què les preguntes no les faran periodistes, sinó ciutadans. La televisió pública oferirà el diumenge 22 de gener, a les 21.55 h, l'especial 'Jo pregunto', en què Puigdemont se sotmetrà, "de manera directa i sense cap tipus d'intermediació", a les preguntes d'un grup de persones escollides prèviament.

El programa, que recorda el plantejament de 'Tengo una pregunta para usted', emès a La 1 entre el 2007 i el 2009, s'emetrà en directe des del Teatre Conservatori de Manresa, i el presentaran Lídia Heredia, Carles Prats i Pere Bosch, que també hi intervindran per aportar "preguntes, noves dades o matisos". L'espai es podrà seguir també a través de Catalunya Ràdio.

Per seleccionar les persones que podran participar en el programa –ja sigui des del mateix teatre, a través de les xarxes socials o per videoconferència–, la televisió pública celebrarà dos debats els dies 10 i 11 de gener al paranimf de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

En aquestes trobades, que es podran seguir en directe a la web de TV3, els assistents "debatran sobre els temes que generen més interès i preocupació entre la ciutadania, segons els últims estudis del Baròmetre d’Opinió Pública de Catalunya", i ells mateixos decidiran sobre quins temes volen parlar amb Puigdemont i quins seran els encarregats de formular les preguntes. D'aquesta manera es vol aconseguir "una tria de temes i preguntes representativa pel que fa a la diversitat social, territorial i de gènere", diu TV3.

Per participar a les trobades prèvies de 'Jo pregunto' cal omplir un formulari a la web de TV3. Tot i que no és imprescindible, la cadena demana als voluntaris que cedeixin dades sobre la seva edat, professió o lloc de residència, entre d'altres, per poder construir "una mostra com mes real millor de la societat catalana".

TV3 destaca que amb aquesta iniciativa fa "evolucionar el format d’entrevistes institucionals" per "acostar la veu i les inquietuds dels ciutadans a la primera autoritat del país i obtenir-ne respostes".