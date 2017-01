Els 200.000 claus del taüt del procés

260x366 mundo 28/1/17 mundo 28/1/17

'El Mundo' obre portada amb "El cas Vidal soscava encara més el crèdit del procés". El senador no ha fet cap favor a la causa independentista, amb les seves declaracions. Ara bé, quina és la notícia exactament? Quin fet mesurable recull? De quin crèdit parla exactament el diari? Qui el concedeix? En quina unitat es mesura? Quants punts d'aquest valor fantasma ha baixat? Segons qui? I quin era el crèdit inicial? Per què no el va consignar mai, el diari, aquest crèdit, si hi era? En definitiva, quants titulars sobre el procés desinflat, gastat, erosionat, desactivat, liquidat, extingit es poden fer? Quants claus periodístics té el taüt del procés, que l'enterren i l'enterren només per tornar-lo a enterrar al cap d'unes setmanes?

Hi ha un pecat original en la premsa espanyola: considerar que l'opinió de (més o menys) la meitat dels catalans és il·legítima. Com que afirmar això et retrata des del punt democràtic amb una llum no gaire afavoridora, l'única sortida és afirmar que aquests ciutadans són borregos convenientment adoctrinats. A partir d'aquí, qualsevol anàlisi sobre el crèdit del procés és pueril. Perquè el crèdit, i el seu capital, són (arrodonint) el 48% de favorables –l'últim cop que ens vam comptar– contra el 42% de contraris i un 10% de calculadament ambigus. O sigui, que amb això de la postveritat, sembla que alguns baixin d'Arbeca.

George Orwell ho tenia clar, ja fa un bon grapat de dècades. Això és el que va deixar escrit: "Vaig descobrir molt aviat a la vida que cap esdeveniment està correctament informat en un diari. Però a Espanya, per primer cop, vaig veure informacions que no tenien cap relació amb els fets, ni tan sols la relació que està implícita en una simple mentida". Digues-ne postveritat, digues-ne com vulguis.