Les claus del dia: "El futur de les pensions: treballar més anys i plans privats"

1.

La recepta que ve: jubilació més tard, pensions més barates. El Banc d’Espanya veu inevitable la rebaixa de la prestació i proposa que es recorri a plans privats.

2.

Junqueras contradiu Santi Vidal: "Els dubtes generats per les seves afirmacions han fet mal al Govern". "No, no i no", ha respost a totes les preguntes directes que li ha fet l'oposició sobre dades fiscals, llistes de jutges, unitats especials dels Mossos i acords amb estats estrangers.

3.

L'Ajuntament de Barcelona estudia expropiar fins a deu solars de l'Eixample. BComú, PSC, ERC i la CUP han aprovat suspendre per la via d'urgència les llicències i permisos d'obres dels terrenys per avaluar quins es poden destinar a equipaments.

4.

Ultimàtum d’Europa per fer complir els límits de contaminació. Espanya s’exposa a una sanció per les emissions a l’àrea de Barcelona i el Vallès.

5.

El Nàpols perdona i el Madrid colpeja primer. L’equip de Zidane haurà de defensar un 3-1 a San Paolo després de remuntar el gol d’Insigne.