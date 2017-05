La comèdia 'Arrested Development' tindrà una cinquena temporada

La plataforma Netlfix ha confirmat avui que la comèdia 'Arrested development' tornarà amb una cinquena temporada que es podrà veure a partir de 2018. L'anunci arriba quatre anys després del final de la seva darrera temporada, que es va estrenar a través del servei d' streaming al maig de 2013.

'Arrested development' es resisteix a acomiadar-se dels espectadors i, amb aquesta nova temporada, ja serà la segona vegada que reviscola. La comèdia es va començar a emetre al canal Fox al 2003 amb gran èxit de crítica però no de públic. Després de tres temporades, la cadena, davant de les baixes audiències, va prendre la decisió de cancel·lar-la. Tot i així, el seu prestigi com a sèrie de culte no va parar de créixer. Al 2007 la revista Time la va incloure en el seu rànquing de les 100 millors sèries de tots els temps. Al 2011 Netflix va rescatar-la de l'oblit i va encarregar una nova temporada per distribuir-la en exclusiva a través de la plataforma.

La sèrie, creada per Mitchell Hurwitz, explica la història dels Bluth, una família rica caiguda en desgràcia que ha de fer front a estretors econòmiques i múltiples neurosis. Segons ha confirmat la plataforma, tot el repartiment original participarà en aquesta temporada. Entre els actors més coneguts del càsting hi ha Jeffrey Tambor, que s'ha fet conegut pel seu paper de Maura Pfefferman a 'Transparent'. També hi apareixeran Jason Bateman, Michael Cera o Will Arnett, entre d'altres.