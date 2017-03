La 1 comença a rodar la sèrie de tarda ‘Servir y proteger’

Luisa Martín i Andrea del Río interpreten les dues protagonistes de Servir y proteger, la nova sèrie de tarda de La 1, que el canal ha començat a rodar aquesta setmana. Aquesta ficció policial s’ambienta en una comissaria de barri i compta amb la participació també dels actors Juanjo Ballesta, Nicolás Coronado, Pepa Aniorte, Juanjo Artero, Fernando Guillén, Elisa Mouliaá, Nausicaa Bonnín i Roberto Álvarez.

La sèrie vol centrar-se en les històries quotidianes que tenen lloc en una comissaria d’un dels barris del sud de Madrid. No es tracta tant de resoldre grans crims sinó de posar el focus en les petites anècdotes de tall costumista. Les dues dones protagonistes encarnen una inspectora en cap i una inspectora que tot just ha sortit de l’acadèmia i, per tant, encara s’ha d’encarar a la realitat. El director, Rubén Torrejón, ha explicat que vol fer una sèrie de gènere “sense perdre el melodrama”.