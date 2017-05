La web 'El Comidista' farà el salt a la televisió de mà de La Sexta

'El Comidista', la web de gastronomia en funcionament des del 2009, començarà una nova etapa a televisió. Segons ha informat avui La Sexta, estan preparant una adaptació per a la petita pantalla de la web que durà per títol 'El Comidista TV' i que estarà presentat per Mikel López Iturriaga, impulsor de la web. L'espai serà un programa gastronòmic que vol mantenir els elements que ha fet triomfar la proposta online: com l'humor, les referències a la cultura popi l'actualitat i un llenguatge accessible a tots els públics.

En el comunicat, la cadena d'Atresmedia assegura el programa serà un "format gens convencional" que s'estructurà amb capítols temàtics en els quals es tractaran de forma propera i informal qüestions com si "el sucre és un verí demoníac o si la truita de patates està amenaçada internacionalment". A banda de López Iturriaga, també participaran en el programa col·laboradors experts -habituals de la web- que oferiran diversos punts de vista, receptes i trucs de cuina i llocs gastronòmics d'interès. També passaran pel programa convidats que posaran a prova al presentador. De moment, La Sexta no ha donat detalls de quan s'estrenarà.

A més de ser el responsable de 'El Comidista', López Iturriaga col·labora habitualment amb 'El País' i el programa 'Hoy por hoy' de la cadena Ser. Anteriorment havia estat vinculat a Canal+, El país de las tentaciones o l'ADN. En la seva vessant gastronòmica, s'ha format a l'Escola Hofmann i ha publicat tres llibres de cuina, tots sota el paraigua de 'El Comidista': 'Las recetas de El Comidista', 'La cocina pop de El Comidista' i 'Las 202 mejores recetas de El Comidista'.