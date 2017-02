En directe, la comissió de control a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Si veus aquest contingut amb una aplicació mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en directe

La presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, i els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Jaume Peral i Saül Gordillo, compareixen aquest divendres davant la comissió parlamentària de control als mitjans públics. És el primer cop que responen les preguntes dels diputats des que TV3 va caure al tercer lloc del rànquing d'audiència, al gener.

La sessió s'ha iniciat amb l'aprovació, per unanimitat, d'una proposta de resolució presentada per Catalunya Sí que es Pot que pretén "democratitzar" la televisió pública i crear mecanismes que permetin als ciutadans "decidir què volen veure", segons ha exposat la diputada Jèssica Albiach. En la seva opinió, TV3 ha de recuperar no només el lideratge d'audiència sinó també "el lideratge moral".

Més enllà d'això, Jaume Peral ha reconegut que la derrota del Barça aquest dimarts al camp del PSG, que pràcticament deixa l'equip blaugrana fora de la Lliga de Campions, és una mala notícia per a la cadena. "No ens ajuda en termes d'audiència", ha lamentat.