La comissió de deontologia espanyola no actuarà contra Inda

La Comissió Espanyola d’Arbitratge, Queixes i Deontologia del Periodisme no prendrà cap mesura contra Eduardo Inda per haver comparat el procés independentista català amb els atemptats d’ETA. En una tertúlia a l’emissora esRadio, moderada per Federico Jiménez Losantos, Inda va assegurar el 15 de febrer que el “nivell de violència” existent actualment a Catalunya “no s’ha viscut ni al País Basc dels anys durs, perquè allà podien matar algun jutge o algun fiscal, però tampoc en van matar gaires”. El col·lectiu Drets va denunciar aquestes paraules davant la Comissió, però aquest organisme -que depèn de la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE)- ha decidit no actuar contra el director d’ OK Diario perquè, tot i que es tracta d’“expressions desencertades, burdes, molestes i innecessàries”, considera que “entren en l’àmbit de l’opinió” i, per tant, estan emparades pel dret a la llibertat d’expressió. Drets ha lamentat que “fer un acudit sobre Carrero Blanco sigui delicte”, en referència a la condemna a un any de presó a la tuitaire Cassandra Vera, però “dir que ETA va matar pocs jutges sigui llibertat d’expressió”.