¿La compra d'urnes no impressiona els diaris de Madrid?

El Procés té bona part de combat de judo, on l’esperança del més petit passa per generar una embranzida excessiva en el seu oponent que permeti projectar-lo cap al tatami. La decisió de Puigdemont i Junqueras de comprar 8.000 urnes, a part de relligar de nou el Govern de cara enfora, suposa una provocació amb la qual temptar els tics antidemocràtics de l’Estat. En conseqüència, tres dels quatre diaris de Catalunya recollien aquest divendres la notícia a la seva portada i en el cas d’‘El Periódico’ i l’ARA era la notícia més destacada. I a Madrid? Doncs només ho recullen, d’una banda i en petit, ‘La Razón’ ( en un titular sense cap pebre: “La Generalitat comprarà 8.000 urnes per al referèndum”) i, de l’altra, ‘El País’ en un titular també mini, dins la caixeta ‘Y además’. On són el 'desafío', el 'despilfarro' i l''órdago'?

A partir d’aquí, diverses hipòtesis. Podria ser que, com que la notícia va saltar a les 9 del vespre –va ser una exclusiva de TV3–, no tinguessin gaire temps per recollir-ho. Però l’hora no ha estat impediment per als diaris catalans, així que deu ser alguna altra cosa. Podria ser que la presentació d’avals a can PSOE dominés l’actualitat, i certament ho fa, però hi havia espai per recollir-ho més generosament i, al capdavall, que les urnes no siguin de cartró és una de les coses que separa el referèndum de la consulta simbòlica del 9-N. També podria ser que l’estratègia sigui, precisament, la de no caure en la provocació i deixar passar la notícia com qui no vol la cosa. O, finalment, podria ser que com que l’Estat encara no havia mogut peça, els diaris hagin quedat a l’espera que Soraya –per dir-ho clar– fixi la posició. Depenent de com ho tractin aquest dissabte les portades, veurem si el que hi ha és menysteniment o seguidisme del govern central.