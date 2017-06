La concupiscència entre poder polític i judicial: guia d'eufemismes

260x366 portada periodico 1/6/17 portada periodico 1/6/17

A les onze del matí ja s'havia resolt l'assumpte, però quan els quioscos apujaven la persiana hi havia uns quants titulars contradictoris sobre aquest fiscal d'Anticorrupció de cognom Moix i que va ocultar una societat 'offshore' a Panamà (que rima amb 'oh là là!'). 'La Razón', per exemple, deia “Maza demana la renúncia de Moix”, mentre que un subtítol d''El Periódico' assegurava que “El fiscal general rebutja obrir un expedient al seu subordinat i es resisteix a destituir-lo”. De fet, el titular del diari de Zeta era “El govern es renta les mans en el 'cas Moix'”, però això contrastava amb l'enunciat de la primera pàgina de 'La Vanguardia' (“El govern confia que el fiscal d'Anticorrupció dimiteixi”). Aquest 'confia', esclar, és un eufemisme per no haver d'explicitar la concupiscència entre el poder polític i el judicial. També 'El Mundo' deia sense dir, amb el seu “El govern deixa sol Moix per la seva societat a Panamà”. O 'El País', que titulava: “El govern pren distàncies amb el fiscal en cap d'Anticorrupció”. Traducció rasa: que se'l peten. Aquest era el sentit, també, del titular de l'ARA (“La Moncloa deixarà caure el fiscal en cap d'Anticorrupció”), que era l'únic que explicitava la relació directa entre els desitjos governamentals i les accions de la incòlume judicatura independent.

(Coda. No puc acabar sense comentar aquest titular de 'La Razón': “Puigdemont eleva el to i pregunta a Rajoy si utilitzarà «la força» a Catalunya”. Un 'aplaus' per a aquesta giragonsa, mitjançant la qual qui pregunta si li caurà un calbot és considerat l'agressor. Però, com que no vull marxar de mala lluna, acabo l'article subratllant les cometes que el diari aplica al sintagma “la força”. Volen indicar que és una citació, però sembla que parlin de 'Star Wars'. ¿Farà levitar el jedi Rajoy el pèrfid Puigdemont per evitar el referèndum? Més pràctic que enviar el Mossos per detenir-lo, segur).