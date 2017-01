El concurs de talents ‘Tú sí que sí’ arriba a La Sexta

El mateix dia que Antena 3 estrena Pulsaciones, el segon canal del grup Atresmedia posa en marxa una de les seves grans apostes per a aquest any: Tú sí que sí. Es tracta d’un nou intent de La Sexta d’introduir-se en el món dels concursos de talents, un gènere en auge però que de moment no ha trobat el seu lloc en aquesta cadena, com ho demostren els mals resultats que va obtenir a l’estiu Eso lo hago yo. Amb la voluntat de canviar aquesta tendència, La Sexta ha confiat aquest nou programa -produït per Gestmusic Endemol- a un dels seus rostres més populars en l’àmbit de l’entreteniment, Cristina Pedroche, que entoma així el seu segon projecte com a presentadora després d’haver conduït els dos últims anys Pekín Express. Pròximament, Pedroche es farà càrrec també de l’espai de reportatges Dentro de, a la mateixa cadena.

En realitat , Tú sí que sí és una nova versió de Tú sí que vales que simplement incorpora alguns retocs al format original, del qual es van emetre fins a 17 edicions a Telecinco entre el 2008 i el 2013, abans que el canal de Mediaset abandonés aquest programa en benefici de Got Talent, que ja prepara la segona temporada. Així doncs, pel plató hi passaran persones capaces de demostrar sobre l’escenari qualsevol tipus de talent artístic, amb la voluntat de sorprendre el jurat.

L’actriu Sílvia Abril, el coreògraf Rafa Méndez i la cantant Soraya Arnelas seran els encarregats de valorar les actuacions, mitjançant uns polsadors. Els concursants que aconsegueixin tres vots positius es classificaran per a la següent fase, però un sol vot no serà suficient per enviar-los cap a casa. Com a novetat, Tú sí que sí introdueix la possibilitat que un dels membres del jurat deixi la seva decisió en stand by fins al final del programa, en cas que no tingui clar el sentit del seu vot. Un cop vistes totes les actuacions, els jutges hauran de repescar, entre tots els participants que hagin quedat a l’espera, els dos millors, i deixaran en mans del públic present al plató el veredicte sobre quin d’ells mereix classificar-se.

El programa preveu celebrar dues semifinals, en les quals participaran tots els concursants que hagin obtingut el vistiplau del jurat o del públic durant la fase de classificació. En aquests dos programes es mantindrà la mateixa mecànica que en la ronda inicial, amb el matís que en cadascun només s’atorgaran sis bitllets per a la final. Pel que fa a l’última entrega, s’eliminarà la possibilitat de deixar els concursants en espera, però novament serà el públic qui tindrà l’última paraula: d’entre tots els aspirants que hagin obtingut tres vots positius, el jurat escollirà els seus dos favorits, i les persones presents al plató decidiran quin dels dos ha fet més mèrits per endur-se els 30.000 euros que posa en joc el programa.