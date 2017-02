L’ARA inaugura el cicle Diàlegs de Pedralbes

En un moment en què tothom parla de l’imperi de la postveritat, l’ARA i el monestir de Pedralbes inauguren el cicle Diàlegs a Pedralbes per preguntar-nos quin futur té la veritat. Franca D’Agostini, Daniel Gamper i Antoni Bassas conversaran en la conferència que obre el cicle per definir bé la veritat i defensar-la.

La claredat analítica i la rellevància pràctica defineixen la professora Franca D'Agostini. Això es posa de manifest en les seves observacions sobre la veritat que trobem al llibre ‘Mentira’ (Adriana Hidalgo Editora, 2013). En una cita de ‘Mentira’, D’Agostini afirma que "per conèixer el funcionament de la mentida, resulta útil conèixer el funcionament de la veritat; perquè és de la fragilitat de la veritat d'on neix l'avantatge sistemàtic de la mentida". La veritat és una i fràgil, les mentides moltes i poderoses. Resulta, doncs, oportú preguntar-se si hi ha futur per a la veritat.

Franca D'Agostini és filòsofa, professora de filosofia de la ciència a la Universitat Politècnica de Torí, d’epistemologia i filosofia política a la Universitat de Milà i col·laboradora habitual del diari ‘La Repubblica’.

Daniel Gamper és professor de filosofia moral i política a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha concentrat la seva recerca en l’àmbit de la filosofia política, en concret, en teories de la democràcia, la política i la religió. Ha publicat nombrosos articles sobre el paper de les religions a les societats democràtiques, els límits del liberalisme i el concepte de tolerància.

La conferència Diàlegs de Pedralbes. Té futur, la veritat? tindrà lloc el dijous 16 de febrer a les 19.00 h al monestir de Pedralbes. Els subscriptors de l’ARA estan convidats a fer una visita guiada pel monestir abans de la conferència. Per poder assistir-hi, els interessats s’hi poden inscriure aquí.