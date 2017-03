L’ARA debat el futur de la democràcia

“Les darreres votacions més controvertides, Trump i Brexit, han estat decidides pels votants més vells. Si haguessin votat només els joves, el resultat hauria estat un altre: per què les generacions que es veuran més afectades per aquestes decisions no poden tenir un pes més important en les votacions?”, reflexiona Daniel Gamper, coorganitzador i comoderador del cicle ‘Diàlegs de Pedralbes’. La democràcia com a garant del futur de les noves generacions serà l’eix central de la segona conferència d’aquest cicle de debats filosòfics, organitzat per l’ARA i el monestir de Pedralbes, i moderada per Antoni Bassas. La conversa comptarà amb la participació d’ Iñigo González, professor de filosofia política de la Universitat de Barcelona, i girarà a l’entorn de la democràcia com a instrument que té dificultats per fer-se càrrec de la justícia internacional, i sobre quines solucions hi ha per introduir les generacions futures en la política.

"El problema és que les democràcies estan lligades pel termini breu de les eleccions i de les legislatures, la qual cosa fa que no es tingui en compte que les decisions d'avui tindran efectes a llarg termini en el futur", afirma Gamper.