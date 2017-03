El consell d’informatius de RTVE demana el relleu de la direcció

El consell d’informatius de RTVE va reclamar ahir el relleu de l’actual direcció dels serveis informatius de la televisió i ràdio públiques. La petició es fa com a reacció a la presa en consideració de la proposició de llei presentada dilluns al Congrés de Diputats pel PSOE per canviar el sistema de votació del president de la Corporació. El grup socialista vol que l’elecció s’hagi d’aprovar amb l’aval de dos terços dels diputats de la cambra baixa.

En un comunicat, l’òrgan va recordar que fa cinc anys que denuncia la manipulació dels programes informatius de la cadena, que, segons el seu parer, presenten una visió favorable als interessos del govern central. En l’escrit, els representants del consell afirmen que, tenint en compte la proposició de llei, entenen que “ni l’actual president de la Corporació ni els actuals directors dels serveis informatius de TVE, RNE i Mitjans Interactius compten amb el suport del Parlament i que, per tant, han de deixar pas a un equip directiu integrat per professionals de reconegut prestigi i trajectòria que treballin per un servei públic de consens, essencial en una societat democràtica”.