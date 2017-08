"Com veuries que es construís una església al Marroc?": l'entrevista de TVE a la portaveu d'Ibn Battuta

La portaveu de la fundació Ibn Battuta, Miriam Hatibi, ha estat entrevistada aquest divendres al programa de TVE 'La mañana' en relació als atemptats jihadistes de la setmana passada a Catalunya i a la reacció de la comunitat musulmana davant d'aquests fets.

La conversa s'ha tensat quan la presentadora del programa, Silvia Jato, li ha preguntat reiteradament si se sentia integrada [minut 15.00 del vídeo]. "Jo no m'he de plantejar si em sento integrada!", li ha respost Hatibi, musulmana i filla de marroquins, però nascuda a Catalunya. "Jo vaig néixer a Barcelona i visc a Barcelona. No he passat per cap procés que em faci plantejar la meva integració", ha explicat.

Tot seguit, Jato ha donat la paraula a un dels tertulians de l'espai, l'advocat Marcos Molinero [minut 17.00]. Després de rebaixar de 2.500 fins a 400 el nombre d'assistents a la manifestació d'aquest dilluns convocada per la comunitat musulmana -al final de la qual Hatibi va llegir un manifest de condemna dels atemptats-, Molinero li ha preguntat a la portaveu de la fundació Ibn Battuta què li semblaria que al Marroc s'hi construís una capella cristiana, ja que, segons assegura, ell ho havia intentat i li havia estat impossible.

Hatibi, després de recordar-li que ella és catalana i que, per tant, no coneix prou bé la realitat del Marroc, li ha explicat que aquest estiu s'ha organitzat una campanya per fer "un àlbum de fotos d'esglésies i catedrals del Marroc". "Al Marroc hi ha esglésies i catedrals, i són allà des de l'època del protectorat espanyol", ha afegit. "Cristianes?", ha preguntat llavors Molinero. "A veure: esglésies i catedrals com han de ser?", ha sentenciat Hatibi.