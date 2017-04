‘El crac’ abaixa el teló

El capítol final d’ El crac promet que “deixarà tothom ben interpel·lat”, amb “girs, sorpreses i emocions a flor de pell”. Amb el Joel i la Carla a punt d’estimbar-se per un penya-segat, la Sandra aparentment afectada d’un tumor i les relacions entre els membres de la companyia més tenses que mai, completar amb una mínima dignitat l’última funció d’ El secret de la família Qong no serà gens fàcil. Però Joel Joan vol llançar un missatge d’optimisme: “Que la gent no s’espanti! Vam decidir acabar la temporada amb il·lusió, amb germanor. És un final molt apoteòsic, a l’altura de la temporada, que en molts moments ha sigut èpica”, explica a l’ARA el creador i protagonista de la sèrie.

L’episodi que TV3 emetrà avui a les 22.35h, titulat El gran comiat, suposarà, molt probablement, l’adeu definitiu d’ El crac, que no està previst que tingui més temporades. “Ningú ens ho ha demanat”, respon lacònic Joan quan se li pregunta si hi haurà noves entregues de la sèrie. L’actor i director no amaga que a ell li “agradaria” donar-li continuïtat, però precisa: “No en les condicions que ho fem ara. La sèrie es fa gràcies a la il·lusió, no al pressupost, i el desgast és enorme. No surten els números per fer-la, i em sembla que caldria replantejar a quina hora s’ha de posar la ficció a TV3”.

De fet, Joan atribueix a l’horari d’emissió (de 22.40 a 23.40) el fet que l’audiència d’aquesta segona temporada no hagi sigut prou satisfactòria, per bé que set dels onze episodis emesos han liderat la seva franja. A falta de l’últim capítol, El crac ha reunit aquest any una mitjana de 278.000 espectadors, amb una quota de pantalla del 10,5%. “S’emet en un horari que no ens permet fer un bon share, i en canvi fem una molt bona audiència per internet. Estem convençuts, a partir de les dades d’internet, que si l’emissió anés més d’hora tindria més audiència”, reflexiona. Segons TV3, El crac és el cinquè espai més vist a la web de la cadena, amb una mitjana de 52.000 reproduccions setmanals a la carta. “Tinc un sentiment contradictori: la temporada sembla que ha agradat més que la primera, hem millorat en profunditat de la trama i qualitat de l’humor, però no hem aconseguit que això es vegi reflectit en l’audiència en directe”, lamenta Joan. Per això, la seva valoració de la temporada que avui s’acaba “està a mig camí entre l’eufòria i el desencant”.

En comparació amb la primera temporada (emesa en el mateix horari, tret del primer capítol, que va començar a les 22.00), aquesta segona etapa ha perdut espectadors, però tenint en compte la davallada global que està patint la cadena el descens no és especialment dramàtic. De fet, el 10,5% de quota que ha assolit fins ara la segona temporada d’ El crac és exactament el mateix share que ha obtingut TV3 entre el gener i el març, els tres mesos en què la sèrie ha estat en emissió. La primera temporada, en canvi, es va tancar amb un 12,7% (la van veure 395.000 persones), però en aquell moment, entre l’octubre i el desembre del 2014, la cadena se situava en el 13,4%. Pel que fa a la valoració qualitativa, els espectadors li atorguen ara un 7,9, mentre que la primera entrega havia obtingut un 7,4.

Cal tenir en compte també que El crac comença a la mateixa hora que la resta d’espais del segon prime time de TV3, i que la sèrie Merlí, que es va emetre a la mateixa franja durant el trimestre anterior, va tancar la segona temporada amb 513.000 seguidors i un 19,5%. Joan remarca, però, que la sèrie que ell protagonitza no és “per a tots els públics”, sinó que busca “un espectador exigent, capaç de mirar-se en aquest mirall terrible que és El crac ”.

El cap de ficció de TV3, Oriol Sala-Patau, fa una valoració “positiva” de la sèrie, i destaca la “bona resposta” que ha rebut de la crítica. “És una sèrie amb bona factura, que representa una aposta per un format innovador, que barreja gèneres i que combina personatges reals i de ficció amb gran mestria”, afegeix. En aquest sentit, Joan assegura que de les sèries que ha creat fins ara, El crac és de la que està “més content”. “No és condescendent amb l’espectador, li excita la intel·ligència. És prou adulta per dir la veritat de manera que riguem però que quedi dita, i això m’interessa, m’ajuda a créixer com a persona”, sentencia.

La segona temporada de ‘Nit i dia’ s’estrena el 24 d’abril

Nit i dia agafarà el relleu d’ El crac després de Setmana Santa: TV3 estrenarà la segona temporada de la sèrie protagonitzada per Clara Segura el 24 d’abril. En aquests nous capítols, la trama girarà entorn de l’aparició del cadàver d’una persona que fa anys que és morta, i això farà aflorar el passat més fosc dels personatges. Josep Maria Pou, Pep Cruz, Jordi Bosch, Ramon Fontserè, Lluïsa Mallol i Peter Vives, entre d’altres, s’incorporen al repartiment de la ficció en aquesta nova temporada. Dilluns vinent i el de Pasqua, TV3 omplirà el prime time amb pel·lícules: la setmana que ve emetrà Ocean’s Thirteen.