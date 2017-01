‘El crac’ s’enriu del mascle alfa

El pitjor que pot passar a un mascle alfa és que aparegui un altre gall al seu galliner. Per a Joel Joan, aquest adversari serà Julio Manrique i la seva lluita salvatge tindrà lloc entre bastidors. Després de dos anys absent, El crac reapareix avui a tres quarts d’onze de la nit a TV3 amb la segona temporada de la sèrie, que arrencarà amb un protagonista més espiritual i disposat a deixar enrere la seva part més egòlatra. Aquest sac de bones intencions, però, es farà fonedís quan l’actor es retrobi amb la Sandra (Sara Espígul), el seu antic amor.

“La sèrie evoluciona respecte a la primera temporada. Hem obert els conflictes i els hem portat a llocs nous”, afirma el coautor i codirector d’ El crac Héctor Claramunt. A diferència de l’entrega anterior, que girava al voltant del rodatge d’una pel·lícula, en aquesta ocasió la producció posarà el focus en els escenaris teatrals. La Sandra i el Joel coincidiran en la posada en marxa d’El secret de la família Q’ong, un muntatge sobre una guerra fratricida al Iemen. Durant el procés de creació de l’espectacle, el protagonista toparà amb Julio Manrique, que formarà part del repartiment de l’obra i s’alçarà com el seu gran antagonista i contrincant. Intents constants de seduir les dones que els envolten, batalles per aconseguir el protagonisme i esforços ridículs per cridar l’atenció posaran en evidència la naturalesa real del Joel i la seva eterna incapacitat de fer-se gran. Segons Joan, tant el seu personatge com el de Manrique són “dos nens grans, amb els defectes a flor de pell”. En aquesta línia, Claramunt assenyala que “en essència, El crac és una sèrie sobre la immaduresa” i explica que els nous episodis no se centraran només “en les fílies i fòbies del protagonista”, sinó que també s’alimentaran d’altres trames.

Un dels personatges que agafarà més pes serà la Sandra. A banda de lluitar contra els sentiments cap al Joel, que ella creia ben enterrats, es tornarà més desconfiada i començarà a posar-se a ella per davant dels altres. “El personatge fa un salt endavant respecte a la primera temporada”, assenyala Espígul, que defineix la nova Sandra com una persona “més polièdrica i amb més complexitat”. La Carla Casanova (Diana Gómez), l’esposa del Joel, també repetirà als nous capítols i s’enfrontarà a una realitat desconeguda fins ara. L’excèntrica actriu veurà com ja no li resulta tan fàcil trobar feina i aprendrà (a la seva peculiar manera) a fer front als sotracs professionals. “És una sèrie molt de dones. Ens enriurem del mascle alfa sense compassió”, afirma Joan, que subratlla que les dones de la ficció “seran víctimes dels mascles i a la vegada guerreres que s’hi enfrontaran”. En la batalla de protagonistes, els personatges femenins “seran forts i lluitaran contra la immaduresa dels homes del seu entorn”, diu el cocreador de la sèrie.

Un director dèspota i capritxós

A banda de Manrique, El crac també incorporarà cares noves en aquesta segona entrega. L’actor Borja Espinosa donarà vida a Àlex Gnocchi, el director del muntatge teatral. El seu despotisme i desesperació per aconseguir l’adulació de la gent torturaran els intèrprets de l’espectacle, entre els quals també hi haurà Lluís Soler, que farà d’ell mateix, i Laura Aubert, que encarnarà una jove actriu acabada de sortir de l’Institut del Teatre.

“A través del personatge de la Laura fem broma de les joves víctimes de la professió”, apunta Joan, que destaca que en el cas de Soler i Manrique l’objecte de burla són “les seves imatges públiques i les seves misèries”. El repartiment de la sèrie es completa amb Jacob Valltramunt, que serà el secretari i assistent de la Carla, i Xavi Garcés, que es posarà en la pell de l’ajudant de direcció de Gnocchi. A més, els actors Pol López, Marc Rodríguez i Ivan Benet apareixeran a la ficció com la colla d’amics del Julio. Com en la temporada anterior, per El crac també passaran algunes cares conegudes en forma de cameos, entre les quals hi haurà les periodistes Gemma Ruiz i Ana Boadas.

La sèrie mantindrà la seva condició de comèdia autoparòdica que fa broma dels defectes dels personatges. “Sempre hem buscat no caure en terreny confortable. La nostra intenció és obrir noves fronteres i enriure’ns de nosaltres mateixos”, manifesta Joan, que matisa que la ficció “té un humor tràgic amb situacions delirants i moments que congelen el somriure”. Per la seva banda, Claramunt puntualitza que la sèrie adopta “el gènere híbrid de la dramèdia ”. Produïda per Arriska, la segona temporada d’ El crac tindrà 12 episodis, cadascun d’uns 50 minuts de durada. La sèrie seguirà la companyia teatral des dels assajos fins a la posada en escena de l’obra, l’estrena i una gira per Catalunya. Per mostrar tot aquest procés, la producció s’ha gravat en llocs com el Teatre Casino del Masnou, Igualada, Reus i Girona.