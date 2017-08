El creador de 'The walking dead' fitxa per Amazon Prime Video

El creador del còmic 'The walking dead', Robert Kirkman, ha deixat l'AMC, la cadena nord-americana on s'emet la versió televisiva de la historia de zombis, per iniciar un nou projecte amb Amazon Prime Video. Segons els mitjans especialitzats, ha signat un contracte de dos anys amb el servei de 'streaming' pel qual l'escriptor de còmics i la seva companyia, Skybound Entertainment, es comprometen a desenvolupar continguts en exclusiva per a la plataforma 'online'.

Gràcies a aquest acord, Kirkman es retroba amb Sharon Tal Yguado, antiga responsable de Fox International Channel i la persona encarregada del llançament de 'The walking dead' a escala internacional. Tal Yguado es va unir a Amazon al gener com a responsable de les sèries de ciència-ficció, acció, fantasia i terror. Segons Tal Yguado, Kirkman és "un narrador amb un do especial que comparteix la passió d'Amazon per les històries que trenquen barreres".

Amb el fitxatge de Kirkman, Amazon continua enfortint el seu projecte audiovisual. Segons 'The Hollywood Reporter', una de les prioritats de Jeff Bezos, director executiu de la companyia, es donar un impuls a les ficcions de gènere fantàstic.