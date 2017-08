El creador de ‘The walking dead’ demanda la cadena AMC

Robert Kirkman, responsable de The walking dead, no només marxa de l’AMC per fitxar per Amazon Prime Video, sinó que ho fa acompanyant-ho d’una querella contra el canal que va acollir la seva creació zombi. La demanda la signen també altres productors executius (David Alpert, Gale Anne Hurd i Glen Mazzara), que acusen l’AMC d’haver-se beneficiat en excés amb l’èxit d’aquesta adaptació televisiva dels còmics creats pel mateix Kirkman.

En concret, el creador dimissionari creu que l’AMC ha pagat pocs diners a l’equip impulsor de la sèrie amb l’estratagema de comptar amb dues empreses separades: una per a la producció i una altra per a la distribució. A partir d’aquí, sospiten que les tarifes que aplica una de les empreses del grup a l’altra estan inflades i pensades per minimitzar la part de diners que surt del circuit de l’AMC i se’n va als creadors externs. El canal ha acusat els demandants de ser “uns oportunistes”.