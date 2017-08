Els creadors d''Stranger things' confirmen una tercera temporada

Quan encara falten dos mesos per a l’estrena de la segona temporada, els creadors de ' Stranger things', els germans Duffer, ja han confirmat que hi haurà una tercera tanda d’episodis. Els responsables de la producció de Netflix, que aquests dies estan promocionant la segona temporada de la ficció, han donat la notícia en una entrevista de la publicació nord-americana 'Vulture'.

Segons han avançat els creadors, la seva idea és que la sèrie tingui un total de quatre temporades. "Volem que fer-ne quatre i tancar, tot i que no sé si podrem justificar que als personatges els passi una cosa dolenta cada any", ha explicat Ross Duffer.

La primera temporada de 'Stranger things' s'ambientava als anys 80 i seguia les aventures d'un grup de nens que s'enfrontaven a fets inexplicables en un petit poble d'Indiana. La ficció, que va ser un dels èxits seriòfils de l'estiu passat, està protagonitzada per Winona Ryder, entre d'altres estrelles. La segona temporada, que s'estrenarà el 27 d'octubre, mostrarà com es recuperen els personatges després de la seva trobada amb el món paranormal. Entre les novetats de la pròxima temporada hi ha el fitxatge de l'actor Sean Austin, conegut per haver sigut un dels protagonistes d''Els Goonies', una de les pel·lícules en què s'inspira la sèrie.