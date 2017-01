La crònica gràfica de sis anys de procés, amb l’ARA

Al llarg dels últims anys, Catalunya ha viscut una profunda transformació política i social que ha portat bona part dels seus ciutadans a reivindicar un estat propi, una opció que tenia un suport pràcticament residual fa només una dècada. Aquest camí, que ha portat el país fins a les portes d’un referèndum -el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s’ha compromès repetidament a convocar-lo, com a molt tard, aquest mes de setembre-, s’ha recorregut principalment gràcies a la perseverança de la societat civil, que a partir de l’organització de desenes d’actes de tot tipus, alguns de multitudinaris i altres de molt més modestos, ha aconseguit anar sumant complicitats per a la causa de la independència.

Aquesta llarga llista d’iniciatives populars són els Molts granets de sorra que donen títol al llibre que l’escriptora nord-americana i membre del secretariat nacional de l’ANC Liz Castro ha dedicat al procés, i que ressegueix, a partir d’una setantena de moments concrets, el procés polític en què es troba immersa Catalunya des del 2010. L’obra, editada per Catalonia Press i amb pròleg de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, es podrà aconseguir amb l’ARA el cap de setmana que ve per 24 euros.

Molts granets de sorra posa el punt de partida de la situació actual en la redacció de l’Estatut del 2006, que posteriorment seria escapçat pel Tribunal Constitucional en una sentència que donaria lloc a la primera gran manifestació a favor del dret a decidir, el 10 de juliol del 2010. Les votacions populars sobre la independència que es van celebrar en diversos municipis, les mobilitzacions organitzades per l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, el Concert per la Llibertat, la consulta del 9-N i les eleccions plebiscitàries del 27-S hi tenen, lògicament, capítols destacats, però el llibre també s’atura en bicicletades populars, cassolades, actuacions castelleres o murals pintats a les parets que han servit per reivindicar, tant dins com fora del país, el dret dels catalans a decidir el seu futur. Com diu Castro a la introducció, la clau del canvi polític que s’ha viscut a Catalunya es troba en els “centenars i centenars de persones que es van arromangar, van organitzar centenars, si no milers, d’actes, des de debats, conferències i parlaments fins a mítings i manifestacions reivindicatives amb performances incloses de més d’un milió de persones, a més d’iniciatives individuals (amb globus, Playmobils, paraigües i fins i tot roba interior estelada)”. D’aquí que el subtítol de l’obra sigui Un llibre d’idees per canviar el món, provades a Catalunya.

Un element clau del llibre són les nombroses fotografies que acompanyen els textos de Castro i que il·lustren cadascun dels actes a què es fa referència. L’obra inclou fins a 537 imatges, cedides per 170 fotògrafs. També hi han col·laborat els 375 mecenes que van fer aportacions econòmiques per mitjà de Verkami per tal que l’obra pogués veure la llum. En total, mitjançant aquesta via es van recollir 11.250 euros.