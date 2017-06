260x366 La crònica de referència de la Revolució Russa, amb l’ARA La crònica de referència de la Revolució Russa, amb l’ARA

Aquesta tardor es compliran 100 anys del triomf de la Revolució Russa, que va suposar la caiguda del règim tsarista i el naixement de la república bolxevic. L’èxit d’aquesta revolta popular liderada per Lenin, el 7 de novembre del 1917, va donar lloc al naixement de la Unió Soviètica, que fins a la seva dissolució el 1991 es convertiria en un dels actors clau del segle XX. El cap de setmana que ve, els lectors de l’ARA podran aconseguir, per 15 euros, Deu dies que trasbalsaren el món, que està considerada l’obra de referència sobre la Revolució Russa, del periodista nord-americà John Reed.

Fill de família burgesa però simpatitzant de la causa comunista, Reed va ser un testimoni d’excepció de l’ascens dels comunistes al poder. L’agost del 1917 va arribar a Petrograd (l’actual Sant Petersburg), on uns mesos abans la Revolució de Febrer havia fet caure el tsar Nicolau II. Allà va tenir ocasió de conèixer i entrevistar els principals líders de la revolta, com Lenin i Trotski, i al novembre va presenciar la presa del Palau d’Hivern per part dels bolxevics, el moment culminant de la Revolució d’Octubre.

A Deu dies que trasbalsaren el món, Reed ofereix una crònica en primera persona dels fets que van desembocar en la instauració del règim comunista, i ho fa amb un to enèrgic que no amaga la seva inclinació pels revolucionaris. “Les meves simpaties no eren pas neutrals durant la lluita. En explicar la història d’aquells grans dies, però, he mirat de veure els fets amb els ulls d’un cronista conscient, interessat només a establir la veritat”, reconeix ell mateix al prefaci del llibre. De fet, John Reed, que va morir a Moscou el 1920 amb 32 anys, és un dels tres únics nord-americans enterrats a la necròpolis de la muralla del Kremlin, un lloc d’honor reservat a grans personalitats de l’URSS.

Malgrat aquest biaix, l’obra va ser considerada en el seu moment el relat més rellevant de la Revolució Russa, i el pas del temps no li ha fet perdre reconeixement: el 1999 la Universitat de Nova York la va col·locar al setè lloc de la llista de les 100 millors obres periodístiques. El llibre, publicat el 1919, va ser editat en català per primer cop el 1986 i ara, coincidint amb el centenari de la Revolució, Edicions de 1984 n’ha llançat una nova edició, amb traducció de Roser Berdagué, que és la que oferirà l’ARA.