La cuina fa forat a la televisió

Les competicions entre fogons s’han convertit en un fenomen televisiu. Les cadenes ho saben i ja fa unes quantes temporades que han instal·lat a les seves graelles algun format relacionat amb la gastronomia. Amb aquesta tendència consolidada, les televisions preparen per a l’any vinent un ampli catàleg de propostes protagonitzades per la cuina. Alguns són programes veterans, mentre que d’altres debutaran amb l’objectiu de seguir explotant una temàtica que atrau tots els públics.

Joc de cartes

TV3 prepara una competició entre restaurants

Els restaurants seran carn de concurs a Catalunya. Per a l’any vinent, TV3 prepara un programa que farà competir a cada entrega quatre establiments gastronòmics de la mateixa zona i especialitzats en el mateix tipus de cuina. El concurs, que és l’adaptació catalana del format internacional My restaurant rocks, jutjarà des de la decoració i el servei de cada local fins a la varietat del menú i la seva relació qualitat-preu.

Els comensals posaran nota als establiments, que també tindran el vot dels propietaris dels restaurants de la competència. El presentador de Cuines, Marc Ribas, serà l’encarregat de conduir Joc de cartes i exercirà de jutge suprem del concurs, que serà el primer programa d’aquestes característiques de TV3.

Bogeria a la pastisseria

Un ‘docu reality’ sobre l’elaboració dels pastissos més extravagants

La pastisseria també tindrà el seu espai televisiu a TV3. Serà a través d’un docu reality que s’infiltrarà a l’obrador de la pastisseria Escribà i mostrarà com treballen per elaborar els encàrrecs més extravagants. Bogeria a la pastisseria, que s’emetrà setmanalment i s’estrenarà a principis del 2017, recollirà les explicacions dels clients que demanaran els dolços i dels membres de l’equip, que exposaran les seves experiències a l’hora de preparar-los. A més de Bogeria a la pastisseria i Joc de cartes, TV3 manté a la graella l’espai de sobretaula Cuines, que s’emet de dilluns a divendres després del Telenotícies migdia i completa l’oferta gastronòmica de la televisió pública.

Top Chef

La quarta temporada del ‘talent show’ incorpora noves proves

Atresmedia continuarà esprement l’any que ve els formats conduïts pel cuiner Alberto Chicote. Per al 2017, la cadena té entre mans la quarta temporada de Top Chef, que comptarà amb xefs professionals com a concursants, alguns dels quals tindran estrelles Michelin.

Amb Chicote, Susi Díaz i Paco Roncero com a jurat, el talent show d’Antena 3 incorporarà noves proves que portaran la destresa dels participants al límit. En paral·lel, La Sexta està gravant la sisena temporada de Pesadilla en la cocina. El programa, que ajuda a reflotar els restaurants més bruts i més mal portats d’Espanya, visitarà en la nova edició alguns establiments de Catalunya. En principi, Top Chef arribarà el mes vinent, mentre que Pesadilla en la cocina encara no té data d’estrena.

MasterChef

La 1 busca participants per a la versió adulta del concurs

La fàbrica de MasterChef no s’atura. A la tardor, La 1 va emetre la versió vip del talent show de cuina i aquestes setmanes està oferint MasterChef Junior, el concurs protagonitzat per nens, que s’acabarà pels volts de la vigília de Reis. En paral·lel, la cadena ja ha començat el procés de càsting per seleccionar els concursants de la cinquena edició del programa adreçat a adults.

Malgrat que Televisió Espanyola encara no ha fixat la data d’estrena de la nova temporada, és probable que aterri a La 1 a l’abril, que és quan s’han emès les edicions anteriors del concurs.