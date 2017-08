Un tuit d'Obama contra el racisme bat el rècord històric de "M'agrada"

Un tuit de l'expresident dels Estats Units Barack Obama s'ha convertit aquest dimecres en la piulada que més "M'agrada" ha rebut mai a Twitter. El missatge, publicat dissabte a la nit -diumenge a la matinada a Catalunya- mostrava una fotografia del mateix Obama davant d'un nen negre, un de ros i un altre amb trets asiàtics, i s'acompanyava d'una cita de l'autobiografia de l'expresident sud-africà Nelson Mandela: "Ningú neix odiant una altra persona pel seu color de pell, el seu passat o la seva religió".

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm