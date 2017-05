Les cases d'apostes situen Manel Navarro a l'últim lloc del festival d'Eurovisió

Manel Navarro ho té molt difícil per guanyar aquest dissabte a la nit la 62a edició del festival d'Eurovisió. La majoria de cases d'apostes situen el representant espanyol i el seu tema 'Do it for your lover' en el 26è i últim lloc de la classificació final. En alguns casos s'arriben a pagar fins a 1.000 euros per cada euro apostat a favor del jove sabadellenc, tal com mostra el portal Oddschecker, que recull la situació de cada candidat en una vintena de cases d'apostes diferents. En una entrevista a l'ARA, el representant espanyol va afirmar que es conformaria quedant entre els 15 primers classificats.

L'últim cop que Espanya va ser l'última classificada al festival d'Eurovisió va ser el 1999, quan Lydia Rodríguez va sumar només un punt amb el seu tema 'Quiero escuchar'. En aquella ocasió competien 23 països. Des de llavors, els representants espanyols han estat penúltims en dues ocasions ( El Sueño de Morfeo el 2013 i Soraya Arnelas el 2009), mentre que l'any passat Barei es va situar en la 22a posició de 26 amb 'Say yay!'.

El principal candidat a la victòria és el representant italià, Francesco Gabbani, tot i que el portuguès Salvador Sobral i el búlgar Kristian Kostov aspiren a disputar-li el títol. Tot i que els pronòstics de les cases d'apostes no sempre s'acaben complint, els últims anys han demostrat que anaven ben encaminats. L'any passat la guanyadora no va ser Rússia, com s'esperava, però Ucraïna, que es va acabar enduent el títol, apareixia també entre els països amb més opcions.

La final d'Eurovisió, que es podrà veure en directe per La 1, comença aquest dissabte a les 21.00, i s'espera que el guanyador es conegui cap a quarts d'una de la matinada. Igual que l'any passat, s'utilitzarà un sistema de recompte en dos torns per allargar fins al final la incertesa sobre la classificació final.

Així, quan els presentadors connectin amb els portaveus de cada país, aquests només anunciaran els punts atorgats pel seu jurat professional. Les aportacions telefòniques de l'audiència, en canvi, s'anunciaran totes al final. Aquests punts, que sortiran de sumar els punts que els espectadors de cada país hagin atorgat a cada intèrpret, seran anunciats pels presentadors de la gala, començant pel cantant que n'hagi rebut menys i acabant pel preferit dels eurofans. Això provocarà que alguns candidats rebin molts punts de cop i que, per tant, el seu lloc a la classificació es pugui modificar notablement.