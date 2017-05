260x366 Un debat als EUA sobre identitats sexuals i querelles Un debat als EUA sobre identitats sexuals i querelles

Richard Simmons és una celebritat americana especialitzada en salut i posar-se en forma. Aquest dilluns, va querellar-se contra dos tabloides –'The National Enquirer' i 'Radar Online'– per haver publicat que s'havia sotmès a una operació de reassignació de sexe, cosa que ell ha desmentit. El cas ha reobert, però, un vell dilema: ¿es pot considerar difamació atribuir una opció sexual a algú diferent de la que realment té? És evident que una rectificació resulta exigible, perquè tothom té el dret a aparèixer retratat als mitjans amb rigor i precisió. Però com que no hi ha opcions sexuals "bones" o "dolentes", molts jutges rebutgen considerar-ho una lesió a l'honor ja a priori. I, per tant, no acompanyen les sentències d'una sucosa indemnització –recordem que som als EUA– a menys que el demandant demostri (molt) que hi va haver un dany econòmic objectiu i quantificable.

Hi ha alguna cosa paradoxal, en aquest raonament. Perquè, en efecte, la llei no es pot permetre assumir que assenyalar algú com a homosexual sigui considerat lesiu o denigrant 'per se'. Però, al mateix temps, sabem que vivim en una societat plena de fòbics a les opcions sexuals que no són l'heterosexual. I el fet que la percepció de l'homosexualitat sigui lamentablement negativa encara en molts àmbits de la societat hauria de ser motiu per castigar amb duresa aquells mitjans que frivolitzen amb l'esfera privada de les persones. Perquè actituds burletes com les del 'National Enquirer' o el 'Radar Online' –els seus titulars àcids i grotescos, les seves fotos buscades amb mala llet– són precisament les que fomenten l'homofòbia entre els seus lectors. Promouen el gregarisme i el rebuig a tot el que sigui diferent del més habitual, la qual cosa allunya l'homosexualitat de la normalització total i efectiva.