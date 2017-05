El nou ús del Parc de la Ciutadella de Barcelona, i quatre claus del dia

1.

El Parc de la Ciutadella tornarà a ser un pol científic. L’Ajuntament vol connectar l’espai amb el mar i la Vila Olímpica a través de passarel·les.

Desallotgen més d'un centenar d'estudiants acampats a la Via Laietana. Els manifestants havien dit que passarien la nit acampats al carrer si no se signaven les seves demandes per abaixar els preus de les taxes.

El jutge envia Rato i Acebes a judici, però exculpa els supervisors. La cúpula del banc i l’auditor de Deloitte, al banc d’acusats per haver creat “una aparença de solvència”.

Els Mossos acusen els amos del restaurant de Caldes d'un homicidi imprudent i sis delictes de lesions. La defensa sosté que va ser un accident i subratlla que encara no hi ha cap explicació sobre les causes de la tragèdia.

L'Ajuntament de Barcelona fa marxa enrere: ja no enviarà llibres a Trump per fomentar la lectura. L'oposició i l'Associació d'Editorials Independents Llegir en Català demanen la retirada de la campanya de foment de la lectura que l'Icub ha encarregat a l'empresa de Risto Mejide.