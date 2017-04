'El dia de demà' dibuixa escenaris per d’aquí 50 anys

El canal 33 estrena aquest dilluns a les 22.30h El dia de demà, una docusèrie dirigida i presentada per Josep Puigbó ( Savis ), que intenta imaginar com seran Catalunya i el món d’aquí mig segle en diversos àmbits. S’hi tractaran temes fonamentals com la salut, l’educació, el treball, els diners, la guerra, les dones, etc., comptant sempre amb l’opinió de diversos experts que dibuixaran una varietat d’escenaris que fins i tot es poden arribar a contradir, i que analitzarà Jordi Serra del Pino. La subdirectora del programa, la periodista Anna Bonet, ho completarà amb diversos reportatges que mostraran que, ni que sigui parcialment, el futur ja és aquí.

El primer dels 13 episodis monogràfics, que s’emetrà aquesta nit, tractarà sobre el treball i es plantejarà qüestions com ara si d’aquí 33 anys hi haurà feina per a tothom, o com seran les noves professions que sorgiran d’un mercat dominat per les noves tecnologies. A més de l’opinió d’especialistes de diversos camps, també s’hi inclourà un debat entre tres ciutadans de diverses generacions que conversaran sobre com s’imaginen el futur del treball.