"La democràcia mor en la foscor": el dard del 'Washington Post' a Trump

260x366 Jeff Bezos, director general d'Amazon i propietari del 'Washington Post' Jeff Bezos, director general d'Amazon i propietari del 'Washington Post'

Hi ha hagut certa conya, aquests dies, amb el nou lema del 'Washington Post'. La sonora frase "Democracy dies in darkness" [ La democràcia mor en la foscor, una clara referència a Trump] ha aparegut just sota la capçalera, en l'edició digital, però encara no ha gosat guarnir el diari en paper. Es veu que és una cosa que va dir Jeff Bezos, creador d'Amazon i nou propietari del rotatiu, fa cosa de tres anys en una entrevista. I, mira, devia agradar-li. A les xarxes n'hi havia que recomanaven llegir-ho amb la cavernosa veu de Christian Bale fent de Batman. D'altres deien que semblava el nom d'un disc de música 'heavy'. A mi em recorda aquella frase de 'Star Wars' –molt adequada també per a aquests temps trumpians– quan la reina Amidala diu: "Així mor la llibertat, enmig d'aplaudiments eixordadors".

No és pas l'únic diari americà amb un lema singular i cineasta. N'hi ha d'immodestos, com el del 'Chicago Tribune', que no té cap escrúpol a autodefinir-se " El diari més bo del món". N'hi ha d'amenaçadors, com el del 'Daily News' d'Aspen, Colorado: "Si no ho vols imprès, no deixis que passi". D'altres són dolorosament sincers, com el del diari 'Mason Valley News', que s'edita al petit municipi de Yerington: "L'únic diari del món a qui no li importa un rave Yerington". Un de fatxenda, el del ja extint 'Sage', que s'autodenominava "L'únic diari que pots obrir en un vendaval o llegir anant a cavall". D'altres són pur 'El padrí', com quan el 'Detroit News' s'anunciava amb el lema "Sabem on vius". Ara, no n'he trobat cap que superi la llegenda del 'Putnam Pit', un tabloide combatiu de la bonica localitat de Cookeville, a Tennessee: " L'única vaca sagrada és la que se serveix al punt i amb patates".

(Ara, si hi ha un lema famós al món, és "All the news that's fit to print", del 'New York Times'. Demà els n'explicaré alguna tafaneria).