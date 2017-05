La 2 descobreix les habilitats dels animals en un nou programa

La 2 estrena avui, a les 19 h, ¡Qué animal!, una sèrie documental que té com a objectiu demostrar les habilitats més sorprenents dels animals que viuen en espais naturals d’arreu d’Espanya. Per fer-ho, les compararà amb les d’algun personatge conegut. Així, per exemple, al primer capítol el programa reptarà el bailaor Rafael Amargo a igualar, amb el seu zapateado, els 20 cops per segon que és capaç de fer un pica-soques contra el tronc d’un arbre. La meteoròloga Mònica López, el perruquer Lluís Llongueras, la nedadora Ona Carbonell i la cuinera Carme Ruscalleda seran altres convidats del programa.

La biòloga Evelyn Segura és la presentadora del format, que anteriorment havia tingut una versió en català a la mateixa cadena. Al llarg de la temporada, Segura recorrerà el territori espanyol per mostrar la seva varietat d’hàbitats naturals, des del mar fins a les zones desèrtiques, passant per boscos de ribera i d’alta muntanya. La primera entrega s’ha rodat a la selva d’Irati, a Navarra, però el programa també passarà pels Picos de Europa, les illes Medes, el delta de l’Ebre i la vall d’Ordesa, entre d’altres.