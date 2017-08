La descoordinació policial va jugar a favor dels terroristes, i quatre claus més del dia

1.

La descoordinació policial va jugar a favor dels terroristes. Aquesta descoordinació va provocar, com a mínim, que un vincle de l’imam de Ripoll Abdelbaki es Satty amb l’operació Xacal de l’any 2006 contra el terrorisme jihadista no constés a tots els cossos de seguretat.

2.

Un gest d'amor enmig del dolor a Rubí. Una imatge que transcendeix: l'abraçada entre els pares del menor de Rubí mort en l'atemptat de Barcelona i el substitut de l’imam de la mesquita del municipi, Driss Salym. Va passar durant una concentració ciutadana de suport a les víctimes del municipi.

3.

“Si tinc temps et dic per quedar, OK?”. Els terroristes de Ripoll duien una vida aparentment normal, fins i tot hores abans dels atemptats. Ho demostren els últims 'whatsapps' que un d'ells va enviar.

4.

El Govern certifica a Montoro que no hi ha cap despesa per a l’1-O. Els consellers es responsabilitzen d’enviar la informació exigida per accedir al fons de liquiditat.

5.

La venda d’armes es desploma als Estats Units amb Donald Trump. El suport incondicional del president a tenir armes fa que la població no en temi ara la prohibició.