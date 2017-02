I, quan es va despertar, els bàners de Telefónica i Freixenet seguien allà

260x366 I, quan va despertar, els bàners de Telefónica i Freixenet seguien allà I, quan va despertar, els bàners de Telefónica i Freixenet seguien allà

Aquest divendres, el 'Times' obria la portada amb “Diner públic està pagant el creixement de les notícies falses”. Poca broma, destacar això com a principal tema del dia. Explica el rotatiu que algunes de les webs intoxicadores es beneficien d'anuncis institucionals. La pressió contra aquests mitjans antiperiodístics augmenta i ho fa per la via dels anunciants. El raonament és clar: ¿qui voldria comprar productes d'una marca que alimenta el negacionisme climàtic, el discurs de l'odi o la ignorància supina dels seus seguidors? Lego es va retirar del 'Daily Mail', per no associar la seva marca a un diari xenòfob.

I a Espanya? El mes passat, quatre marques van retirar la seva publicitat d'un diari digital després que publiqués l'article 'Per què les feministes són més lletges que les dones normals?'. Empreses com Anida, Toyota, Nissan i Línea Directa van cancel·lar les seves campanyes. Però veig que en els espais de publicitat programàtica –la que arriba automàticament des d'un servidor d'internet– encara s'hi veuen bàners de Yoigo i la Generalitat de Catalunya. ¿Ja saben aquests anunciants que poden demanar no aparèixer en alguna web concreta? ¿Són conscients que estan relacionant la seva imatge amb un mitjà de valors execrables?

Per cert, fa uns mesos denunciava en aquesta columna que Movistar i Freixenet tenien publicitat al mitjà ultra 'Alerta Digital'. Avui, en portada tenen articles com 'L'esquerra legitima la violència perquè és al seu ADN' o 'Els separatistes no serveixen per complaure les seves dones ni per tenir fills, per això tiren dels nous catalans'. Els bàners de Movistar i Freixenet segueixen allà, impertorbables. Ho saben, aquestes empreses? Cada vegada més les marques hauran de ser responsables davant el seu públic pel que fa als missatges que –ni que sigui per omissió– nodreixen amb els seus diners.