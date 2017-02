El diari dicta, Rajoy obeeix: així funciona 'l'ordeno y Mundo'

260x366 mundo 1/2/17 mundo 1/2/17

Que els diaris dictin l’acció d’un govern passa a)perquè els diaris són forts b)perquè els governs són dèbils o c) perquè a i b són correctes. Aquest dimecres ho proven El País i El Mundo amb el procés. El primer afirma que Rajoy “no pot seguir paralitzat” i li recomana "reconduir i afiançar l’autogovern català”. Bon intent, però fallit. Triomf d’El Mundo. Portada per una frase atribuïda al govern espanyol, sobre Catalunya: “No és tard per prendre mesures dràstiques”. Qui ho diu? No s’explica, però la frase justifica la portada i l’editorial. El diari dicta: “Urgeix que l’Estat articuli una resposta ferma i proporcional al desafiament separatista. I això pasa, com el govern ha admès a El Mundo, per l’adopció de mesures dràstiques”. I Rajoy obeeix: a vui mateix apuja el to contra el procés i avisa de mesures coercitives. Així funciona l’ordeno y Mundo.

Si el govern espanyol fes el mateix amb tots els textos del diari, el proper pas seria demanar una revisió psiquiàtrica a Artur Mas obeïnt un article de Santiago González. A part de posar sobrenoms de mal gust com “miss Aixelles” (Anna Gabriel) o el ja gastat “Astut Mas”, González rescata una anècdota infantil de l’expresident -li va caure oli calent al cap– per i nsinuar que té problemes mentals: “Des d’aleshores es va quedar així”, conclou.

Messi no és perfecte

Revelació d’impacte a l’Sport. “Leo Messi sembla que no és crack en tot el que fa”. Abans de que els agafi un atac, tranquils: així comença una notícia (per dir alguna cosa) en què s’explica que Messi ha penjat a Instagram un vídeo gravant el terra. “La relliscada de Messi que ha revolucionat les xarxes socials”, descriu el diari, que per tapar que s’inventa la majoria del text, anticipa la majoria d’afirmacions amb la fòrmula “sembla que”. Sembla que d’això també n’hi diuen periodisme.