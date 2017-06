Un diari per a la gent i de la gent

Una de les millors coses que es poden fer avui en dia per sentir-se barceloní és entrar en un mercat de Barcelona. Comprar-hi i passejar-hi. Esmorzar-hi és fabulós. Al bar del mercat de Sants hi serveixen un entrepà de pernil, formatge i sobrassada que passat per la planxa resulta sensacional. També hi ha una tele per veure el 3/24 mentre escoltes el brogit de quarts d’onze del matí. Des d’aquest divendres, entrar al mercat de Sants és poder veure també una exposició de portades històriques de l’ARA, una selecció d’instantànies de set anys d’història del diari, set anys de periodisme, de canvi, d’incerteses, de moltes històries per explicar i qui sap si d’aconseguir fer el món una mica millor.

L’exposició s’emmarca en la voluntat del diari d’enfortir i potenciar la seva relació amb els barris de la ciutat, d’arribar al ciutadà sense intermediaris, d’estrènyer els vincles de connexió amb la vida barcelonina. Tot enfocat a poder explicar més i millor el que passa al carrer, el valor de les persones, un dels interessos troncals de l’ARA des de la seva fundació, el novembre del 2010. Francesc Leyva, president del mercat i peixater d’ofici, m’explica com estan de contents amb la reforma del mercat, integrat dins el preciós edifici projectat el 1893 per Pere Falqués i Urpí -responsable també de la reforma del Parlament i dels fanals del passeig de Gràcia- i completat el 1913. Ja fa tres anys que els paradistes ocupen les seves parcel·les, després dels cinc anys d’obres que els van portar a l’emplaçament provisional de la rambla Badal. Està molt content de la feina feta i de comprovar cada dia que l’essència i la singularitat de l’edifici original ha sigut respectada i protegida. “Aquest és el punt de trobada fonamental dels veïns de Sants i estem molt contents que l’ARA sigui un diari tan arrelat a nosaltres”, proclama Leyva.

La selecció de portades exposades transita per totes les tipologies possibles. Hi veiem, esclar, la primera, amb Moisès Broggi i Graciela Noguera. Hi trobem grans noms com Tàpies, Miró, Companys i Martí i Pol, els ja imprescindibles “Llegir, estimar” de cada Sant Jordi, les portades dobles de cada 11 de setembre... “Ens agrada mirar l’actualitat amb ulls nous i creatius. Ho vam aprendre del Carles Capdevila, que sempre tindrem en el record”, explica Antoni Bassas. “Vam néixer fa set anys, en plena crisi econòmica, en plena revolució digital i en plena reflexió sobre com volem viure a Catalunya”, concreta el periodista.

En aquest mateix sentit, Ignasi Aragay, director adjunt, recalca el plaer que suposa tenir aquesta empremta a Sants en forma d’exposició: “Ens agrada estar a prop de la gent, aproximar-nos-hi i connectar-hi”. I detalla les activitats associades: el concurs de fotoperiodisme per a nens del barri, el concurs de microrelats i el diari del 20 de novembre, el del Dia Mundial de la Infància, que serà dibuixat per alumnes de les escoles i instituts de Sants-Montjuïc.