Com dissimular el poc suc de l'operació Pika

260x366 Captura de pantalla 2017-02-04 a las 14.16.48 Captura de pantalla 2017-02-04 a las 14.16.48

L'acció performativa de dijous –amb l'inspirador títol d''operació policial Pika'– es va coronar poques hores després amb la restitució de tots els detinguts a la via pública, sense ni tan sols declarar davant del jutge: un no sap si la crònica de tot plegat hauria d'aparèixer a la secció de Política o directament a Cultura, en l'apartat de teatre. Els diaris que ahir inflaven el titular i miraven d'esquitxar Mas i Trias són, gens sorprenentment, els que avui més tímidament expliquen les poques nous que n'han sortit, de tant soroll. Per exemple, 'El Periódico' titula, en un mòdul menor, "La investigació del 3% rastreja correus buscant comissions". O sigui, la investigació investiga. Ja avisaran quan trobin res, no? Cap esment en portada a la brevetat de les detencions, al poc suc –o bruc– obtingut o a les querelles que prepara Mas contra la Fiscalia Anticorrupció per abús de poder.

A Espanya, l''Abc' i 'La Razón' obrien portada divendres amb les detencions. Però aquest dissabte les seves primeres pàgines s'ocupen d'altres assumptes. L''Abc' sí que ho fa a la pàgina 2, una mena de segona portada seva, però per dir que "L'extresorer de CDC fixava als empresaris les comissions forçoses". Al titular hi falta una cosa bàsica: "Segons un dels arrestats". O, més concretament, "Segons diu la policia que diu un dels arrestats". Es ven com a realitat i fet objectiu el presumpte contingut d'una declaració anònima que, aparentment, ni tan sols ha arribat al jutge. Es tracta, esclar, de legitimar aquesta operació policial feta quatre dies abans del judici del 9-N. Tot molt normal i democràtic.

(PS: Escric això poques hores abans dels Goya. Els diaris de dretes, adalils de la llibertat d'expressió, ja han criticat els cineastes –perdó: els 'titiriteros'– pel que puguin opinar públicament d'aquí a unes hores. En fi.)