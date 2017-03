Una vaga de dobladors a Madrid amenaça l’emissió de sèries

El canal TNT no va poder emetre dijous el capítol previst de la sèrie Big Bang i la situació es podria repetir amb altres ficcions durant els pròxims dies. La causa és la vaga que han iniciat els dobladors de Madrid, que posen veu a les versions en castellà de moltes de les sèries nord-americanes que emeten els canals espanyols. Entre les possibles damnificades hi ha The walking dead, tot i que la cadena Fox assegura que no tindrà cap problema per oferir els capítols d’aquesta nit. L’associació de professionals del doblatge de la Comunitat de Madrid té previstes cinc jornades més d’aturades fins a final de mes, amb l’objectiu de forçar la patronal a negociar un nou conveni col·lectiu que millori les condicions salarials, ja que, segons denuncien, les tarifes no han variat des del 1993. L’any 2014 ja van fer una vaga que es va acabar amb el compromís per part dels empresaris de negociar un nou conveni. Els treballadors, però, asseguren que no ho han complert.