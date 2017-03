Els draps bruts d’‘El nom’ es traslladen a la televisió

Els llibres ocupen tots els racons d’un pis de l’Eixample. Enciclopèdies plenes de pols, diaris vells i títols de tapa dura desafien la gravetat en un menjador coronat per uns grans finestrals. Al centre de la sala, un sofà blau i una tauleta esperen l’arribada de tres convidats. Els mobles han canviat però els protagonistes són els mateixos que el 2012 van espolsar tots els seus draps bruts al Teatre Goya amb El nom.

L’espectacle, que va suposar el debut de Joel Joan a la direcció teatral, va comptar amb més de 250 funcions a Barcelona i arreu de Catalunya. Cinc anys després, els mateixos actors s’han tornat a reunir per convertir el muntatge en una TV movie que s’emetrà per TV3. Joel Joan repetirà com a director i protagonista de l’obra, que orbita al voltant d’un sopar entre amics i familiars. Joan interpreta el Vicenç, un home a punt de ser pare. Ell i la seva parella, l’Anna (Mireia Piferrer), desencadenen una cadena de conflictes i discussions quan anuncien el nom del futur nadó durant l’àpat. Els altres assistents al sopar són la Cuca (Sandra Monclús), una dona entregada als altres que és la germana del protagonista, i el seu marit (Xavi Mira), un professor amb poca intel·ligència emocional. També hi participa el Claudi, un músic elegant i amic d’infantesa dels dos germans. Ell és l’únic personatge del repartiment que no encarna l’actor original. L’intèrpret Sergi Vallès substitueix Lluís Villanueva, que per incompatibilitats professionals no ha pogut formar part del projecte televisiu.

Escrita pels guionistes francesos Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patellière i adaptada per Jordi Galceran, El nom és una comèdia urbana que posa de manifest les imperfeccions de cinc persones de classe mitjana-alta. “Tots els personatges són molt humans i miserables. Aquesta és la clau de l’èxit de l’obra”, afirma Monclús. En aquesta línia, Vallès subratlla que un dels valors de la peça és “el fet que tothom es pot sentir identificat amb una situació o una altra” i que els protagonistes viuen “les discussions típiques dels àpats familiars”.

El rodatge d’ El nom va arrencar el 20 de febrer i s’allargarà durant tres setmanes i mitja. “Estem aprenent a representar l’obra sense el públic, que era un personatge més”, explica Joan, que assegura que el procés de traslladar la peça teatral al món cinematogràfic ha sigut “tot un descobriment”. El director també admet que “cada país té la seva versió de l’obra” i assegura que calia una adaptació catalana perquè “té els nostres referents, i això fa que la comèdia brilli molt més”. Segons Joan, és una ficció en què “ningú fa el pallasso”, sinó que “l’espectador riu de les situacions, però als personatges els fan mal”. La TV movie, que tindrà una durada aproximada de 90 minuts i encara no té data d’estrena, és una coproducció de TV3 i Focus Audiovisual en associació amb Chapter 2 i Distinto Films.