2.000 empleats de RTVE signen per uns mitjans públics plurals

Els consells d’informatius de Televisió Espanyola, Ràdio Nacional i el departament d’interactius de RTVE entregaran avui al Congrés prop de 2.000 signatures de professionals de la corporació en defensa d’uns mitjans independents. Els signants reclamen “mesures urgents” per garantir que els mitjans públics no siguin utilitzats “com un instrument de propaganda governamental” i exigeixen “un sistema que garanteixi la independència dels seus professionals” i els defensi “de decisions discrecionals” per relegar-los “per criteris ideològics”, tal com, segons denuncien, passa actualment.

Aquesta mateixa setmana el consell d’informatius de TVE va criticar el to utilitzat al Telediario per informar del congrés del PP -amb expressions com “la imatge d’alegria que es viu a les files populars” o “la reunió d’una gran família”-. Segons aquest organisme, això dona una imatge de “submissió al poder polític, al govern [espanyol] i al partit que el sustenta”.